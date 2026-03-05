La Junta Electoral sanciona a la ministra Elma Saiz por usar el Consejo de Ministros como «acto de partido»

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

La Junta Electoral Central ha estimado una denuncia del Partido Popular contra la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, por unas declaraciones realizadas durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado 24 de febrero. Consideran que la dirigente vulneró el principio de neutralidad política al incluir críticas y juicios de valor sobre la oposición en pleno período electoral por los comicios que se celebrarán la semana que viene en Castilla y León. La resolución ordena abrir un expediente sancionador y recuerda que los cargos públicos deben limitarse a ofrecer información objetiva sobre la acción del Ejecutivo durante los procesos electorales.

En el acto por el que el PP llevó las declaraciones de la ministra ante la Junta Electoral, la portavoz del Gobierno lanzó duras críticas contra los de Abascal por su relación con Vox. Afirmó que «el PP ha pasado de blanquear a la ultraderecha a ser la ultraderecha» y que el documento de negociación entre ambas formaciones en Extremadura y Aragón suponía «una absoluta claudicación del PP a Vox». También advirtió de que «cualquier recorte que quieran llevar a cabo va a llevar la firma del señor Feijoo», y sostuvo que sus propuestas «buscan hacer retroceder a nuestro país 20 o 30 años». Además, contrapuso «dos modelos»: el de «la coalición progresista de los derechos sociales» frente al de «una España en blanco y negro». Todo ello motivó que Génova presentara una denuncia ante la Junta Electoral Central, argumentando que se hicieron en un acto institucional con fines partidistas.

Según indicaron los populares, la portavoz del Gobierno «profirió valoraciones peyorativas y despectivas, así como connotaciones ofensivas» dirigidas contra ellos. Además, argumentaron que transformó la comparecencia oficial en ka Moncloa en un «acto electoral y político al servicio del PSOE y de su campaña en Castilla y León». «Es comprensible la desesperación del sanchismo ante el sinfín de derrotas electorales que están sufriendo, pero no hay justificación alguna para utilizar, de forma reiterada, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y todos los medios y recursos públicos que ello conlleva, como si fuese un mitin socialista», criticaron en ese momento en el Partido Popular.

Denuncia y alegaciones

La Junta Electoral Central ha anunciado, tras considerar que las manifestaciones de la portavoz del Gobierno incurrían en la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y el principio de neutralidad política y objetividad institucional recogido en el artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978, que va a tomar varias medidas contra Saiz tras haber analizado sus declaraciones. En primer lugar, ha acordado incoar un expediente sancionador para determinar las posibles responsabilidades derivadas de la infracción y ha ordenado retirar las expresiones en cuestión, tanto en la web oficial de la Moncloa como en su canal de YouTube. La resolución también incluye un apercibimiento, instando a la ministra a que durante el resto del período electoral se «abstenga» de realizar actuaciones similares que puedan vulnerar el deber de neutralidad exigido a los cargos públicos.

La defensa de la dirigente socialista alegó que su intervención tuvo un peso menor dentro de la comparecencia y se produjo al responder a preguntas de los periodistas. Asimismo, argumentó que, en su condición de ministra portavoz, su función no se reduce a trasladar de forma mecánica las decisiones del Gobierno, sino también a explicarlas, defenderlas y responder a las críticas de la oposición.

La defensa sostuvo, de igual manera, que la denuncia del PP confundía el debate político legítimo con una intervención de carácter electoralista, subrayando que la ministra no participaba en las elecciones de Castilla y León, que en sus declaraciones no mencionó a dicha comunidad ni realizó anuncios de inversiones o logros de gestión.