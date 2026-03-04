El PP y el PNV rehacen puentes con una 'larga conversación' entre Feijoo y Aitor Esteban
SAN SEBASTIÁN / COLPISA
El líder de los populares advierte a los peneuvistas de que Sánchez y Bildu quieren llevar su actual entendimiento al País Vasco a «medio plazo»
Alberto Núñez Feijoo y Aitor Esteban mantuvieron recientemente una «larga conversación», tras un largo período de alejamiento entre el PP y el PNV, después de que los nacionalistas vascos apoyaran la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018.