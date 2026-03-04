El PP y el PNV rehacen puentes con una 'larga conversación' entre Feijoo y Aitor Esteban

Cristian Reino SAN SEBASTIÁN / COLPISA

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, durante un desayuno informativo de Fórum Europa.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, durante un desayuno informativo de Fórum Europa. David de Haro | EUROPAPRESS

El líder de los populares advierte a los peneuvistas de que Sánchez y Bildu quieren llevar su actual entendimiento al País Vasco a «medio plazo»

04 mar 2026 . Actualizado a las 21:03 h.

Alberto Núñez Feijoo y Aitor Esteban mantuvieron recientemente una «larga conversación», tras un largo período de alejamiento entre el PP y el PNV, después de que los nacionalistas vascos apoyaran la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018.

