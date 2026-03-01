Las exigencias de la Casa del Rey a las que el emérito se resiste traban su regreso
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
La obligación de tributar en España y el veto a vivir en Zarzuela disgustan a Juan Carlos I, que recupera el foco tras la publicación de los papeles del 23F01 mar 2026 . Actualizado a las 17:59 h.
Fue el pasado 21 de noviembre cuando el Palacio Real acogió el acto institucional por el cincuenta aniversario de la reinstauración de la monarquía en España sin la presencia de quien ocupó la Corona y jefatura