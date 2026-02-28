Sánchez rechaza el ataque de Estados Unidos e Israel y pide diálogo y una «desescalada»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto electoral en Burgos el pasado jueves. Tomás Alonso | EUROPAPRESS

La ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán ha provocado reacciones diversas en el espectro político español. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró rechaza esta acción militar, ya que, según publicó en X «supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil». El jefe del Ejecutivo exigió una «desescalada inmediata y el pleno respeto al derecho internacional». «Es hora de retomar el diálogo», concluyó Sánchez. «Pedimos respeto al derecho internacional. La violencia solo trae caos. Desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad», destacó, por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en X. El jefe de la diplomacia aseguró más tarde que había dialogado con sus homólogos en Arabia Saudí, Turquía, Jordania, Egipto y Catar.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, no hizo una mención explicita a Washington y Tel Aviv, pero sí aseguró que Occidente debe mostrarse unido. «Contención, evitar una escalada y volver a la negociación», definió el líder de la oposición, que sí condenó el régimen iraní. «Masacra a sus propios ciudadanos, persigue la bomba nuclear, financia el terror y desestabiliza la región. Ningún demócrata puede ser condescendiente con ello porque la libertad se defiende en todo el mundo», destacó Feijoo, que pidió al Gobierno un plan de protección y evacuación para los residentes españoles en Irán. Son 158, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. Este departamento les pidió que abandonen el país haciendo uso de los medios que haya disponibles, y cuentan con la colaboración de la Embajada en Teherán.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró que el ataque supone «la batalla del mundo libre frente a las tinieblas de los ayatolás». Además, vinculó al jefe del Ejecutivo con Irán: «Me preocupa que Sánchez acerque a España a la oscuridad antioccidental».

El mensaje de Abascal es totalmente opuesto al de Sumar y Podemos. Los dos partidos a la izquierda del PSOE condenan la ofensiva. Los magentas lo hicieron «sin paliativos», aunque matizan que la ofensiva es contra el «régimen dictatorial iraní». El comunicado de la coalición criticó las «continuas violaciones del Derecho Internacional de la Administración Trump, que sumergen a Oriente Medio de nuevo en el caos y la guerra». «Trump y Netanyahu son una amenaza para la seguridad del planeta», remarcó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

La formación morada, por su parte, aseguraron que Estados Unidos e Israel buscan el petróleo iraní en esta guerra. «Esto no tiene nada que ver con democracia», destacó la secretaria general, Ione Belarra, que hizo hincapié en que tanto Irán como Venezuela venden «petróleo barato» a China. Ese es, para la líder del partido, lo que mueve a Washington y Tel Aviv a atacar al régimen de los ayatolás. , «Una nueva vulneración del derecho internacional humanitario», añadió la también diputada en el Congreso.

Condena del Bloque

Es una línea similar a la del BNG. «O bombardeo a Irán é un ataque militar que incumpre o Dereito Internacional. Trump permitiu e axudou ao xenocidio en Gaza. Hoxe bombardea Irán, co seu aliado Israel. Queren impoñer un mundo inxusto, armado e deshumanizado», destacó en un comunicado el partido nacionalista.

La eurodiputada del Bloque, Ana Miranda, destacó en X que «o imperialismo mata». «Trump quere guerra. A agresión a Irán é un ataque que incumpre o Dereito Internacional. Da man do seu aliado Israel, permitiu un xenocidio. Quere ser o dono do mundo, do seu mundo inxusto, armado e deshumanizado», añadió la diputada comunitaria.