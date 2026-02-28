Feijoo: «Los españoles no se merecen la agonía de un Gobierno acabado»

Álvaro Soto ÁVILA / COLPISA

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el candidato a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, (en el centro izquierda) en el acto de campaña en Ávila RAÚL SANCHIDRIÁN | EFE

El líder del PP echa en cara a Sánchez su falta de mayoría, que «impacta en la gente», y le reprocha «abandonar lo esencial», como las infraestructuras o la sanidad

28 feb 2026 . Actualizado a las 14:58 h.

Alberto Núñez Feijoo camina en la campaña para las elecciones en Castilla y León entre la política autonómica y la nacional. El líder del PP ha puesto al presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, como

