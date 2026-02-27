Peramato aúpa a los dos fiscales más próximos a García Ortiz a puestos clave en el Supremo

Ana Peramato acompañada de Ana García León, una de las fiscalas promocionadas (a la derecha) JJ Guillén | EFE

La fiscala general del Estado, Teresa Peramato, aupó a los dos fiscales más cercanos al exfiscal general Álvaro García Ortiz en la secretaría técnica para puestos claves en el Supremo: Ana García León será una de las jefas de la sección Penal, adonde también llega como fiscal Diego Villafañe.

Este viernes se celebró un Pleno del Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General, centrado en 19 nombramientos discrecionales de la cúpula fiscal, para los que han concurrido 86 candidatos, si bien las jefaturas de las fiscalías de Cuenca y Lugo no han recibido candidaturas, por lo que serán convocadas de nuevo.

El interés estaba, por encima de todo, en las tres plazas vacantes para ostentar la jefatura en las secciones penales del Supremo que se disputaban algunos fiscales del equipo de García Ortiz con dos fiscales del procés, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que no han sido designados siendo dos de los tres más altos en el escalafón.

Además de García León, que fue la mano derecha de García Ortiz cuando ostentó la jefatura de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, Peramato nombró a José Javier Huete, uno de los actuales jefes de la Sección Penal y a María Farnés Martínez, hasta la fecha fiscal superior de Canarias.

Para las tres plazas para la sección penal del Supremo, ha designado a Diego Villafañe, el número dos de García Ortiz en la secretaría técnica que llegó a estar imputado en la causa por la que más tarde fue condenado el ex fiscal general; a Antonio Colmenarejo, otro fiscal del antiguo equipo de García Ortiz destinado desde el 2022 en la secretaría técnica; y a María Isabel Gómez, que trabajaba en la Fiscalía de Cuenca.

Otras designaciones

En cuanto al resto de jefaturas, la fiscal general designó a Javier Rufino como fiscal de sala contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, de medio ambiente e incendios. Además renovó en su puesto a la exfiscal general María Jose Segarra como fiscal de sala de personas con discapacidad y mayores. Para la Fiscalía del Tribunal Constitucional, los designados son Raquel Muñoz, que desde el 2021 estaba en la secretaría técnica e Ignacio Rodríguez, que era letrado de este tribunal.

La vacante en Anticorrupción fue para Virna Alonso, decana de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, que fue una de las dos fiscales que dio el visto bueno al comunicado que posteriormente difundió la Fiscalía por orden de García Ortiz el 14 de marzo de 2024 sobre la causa de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.