Vota y opina: ¿Crees que el rey emérito debería volver a España tras la desclasificación de los documentos del 23F?

El rey Juan Carlos I, el pasado mes de noviembre en su visita a Galicia Martina Miser

Los documentos desclasificados ayer por el Gobierno del 23F revelaron, 45 años después, la actuación de Juan Carlos I en el intento de golpe de Estado. En los papeles, se desvela cómo el rey emérito detuvo el levantamiento militar una vez el teniente coronel Antonio Tejero tomó posesión del Congreso. A juicio de Feijoo, estos hechos concluyen que el antiguo monarca no colaboró con la Armada en el golpe, y por ello lanza la posibilidad de que este regrese al país para «reconciliar a los españoles» por «sostener» la democracia. Y tú, ¿verías con buenos ojos la vuelta de Juan Carlos I a España?

