Feijoo pide que Juan Carlos I regrese a España tras desclasificarse los documentos del 23F

Alberto Núñez Feijoo, durante la sesión del control al Gobierno, ayer en el Congreso. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha afirmado este jueves que sería deseable que Juan Carlos I regrese a España, una vez que se han desclasificado documentos del intento de golpe de Estado del 23F. «La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado», ha afirmado el presidente del PP en redes sociales. El rey emérito, agrega, ha reconocido «errores innegables» en su trayectoria pero «contribuyó a sostener» la democracia española.

Los documentos desclasificados ayer por el Gobierno muestran cómo Juan Carlos I paró el golpe del 23F una vez que el teniente coronel Antonio Tejero había tomado el Congreso, aunque no aclara los contactos que el monarca mantuvo en los meses anteriores y si estaba al tanto o no de la «solución Armada». Lo que sí recogen los documentos es el compromiso del hoy emérito con el orden constitucional y su papel clave para frenar el intento de golpe de Estado. «Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España», afirmó entonces.

El presidente del PP indica que el propio emérito «ha reconocido errores innegables en su trayectoria» pero subraya que «quien contribuyó a sostener» la democracia y las libertades «en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país».

En filas socialistas, José Zaragoza consideró esta mañana que lo que confirman los documentos desclasificados sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 es que la «ultraderecha conspiró» y la sociedad defendió la democracia. En declaraciones a los medios a su llegada al pleno del Congreso, Zaragoza ha subrayado que «lo único que se confirma es lo que ya sabíamos, que la extrema derecha conspiró» en la intentona golpista liderada por Antonio Tejero, quien falleció el día de ayer.

A su juicio, preguntado por el hecho de que no se hayan desclasificado transcripciones de llamadas del rey Juan Carlos I ese día, considera que en aquellos años «todo era más analógico» y que esa técnica de grabación de llamadas y de «control» no se aplicaba al monarca. El socialista remarcó que con la publicación de estos documentos por parte del Gobierno se «desbaratan muchas teorías de la conspiración». «Cuando hay transparencia se acaba con la impunidad de los que transmiten teorías de la conspiración, en este país hay antivacunas y gente que se inventa muchas cosas», ha añadido.

Lo que han provocado las nuevas pruebas conocidas es «decepción» en los socios de Gobierno, porque consideran que no aportan más datos a los ya conocidos sobre el golpe militar y que, por tanto, tienen las «mismas dudas» que tenían antes. El portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, Néstor Rego, considera apresurado concluir que Juan Carlos I «salvó la democracia» porque sostiene que aún hay información que sigue siendo secreta. En los pasillos de la Cámara Baja, Rego ha defendido que hasta la fecha había una «convicción» de que había una participación directa del emérito en el frustrado golpe y ha cuestionado que la primera interpretación que se haga tras conocer los papeles hechos públicos es precisamente que «el Borbón contribuyó a salvar la democracia». Por eso, el nacionalista gallego sostiene que habrá que avanzar en la desclasificación total de la documentación así como en la derogación definitiva de la Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968.

Preguntado sobre si cree que Juan Carlos de Borbón debería de volver a España, Rego ha señalado que hay «muchos elementos» que justifican su vuelta «pero para hacer frente a una Justicia, en su opinión, «no existe» en nuestro país. «Porque no se trata solo del 23-F sino de muchas actuaciones posteriores de corrupción o de incumplimiento con Hacienda sobre las que aún no ha rendido cuentas», ha apostillado.

Leer más: Alfonso Pinilla García, historiador y experto en el 23F: «No encuentro novedades significativas a lo ya sabido, publicado y analizado»

Operación «de blanqueo del rey»

Por su parte, el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, del grupo Sumar, ha dicho que tienen la impresión de que en la desclasificación de los papeles del 23F hay una nueva operación de blanqueo del papel del entonces jefe del Estado, el rey Juan Carlos I. Así lo ha asegurado a los periodistas en el Congreso, donde ha señalado que les ha sorprendido que haya documentos desclasificados sin firma que hablan de una nota del comité central del PCE que no aparecen en los archivos históricos del partido. «Nos da la impresión que hay una nueva operación de blanqueo del papel del jefe del Estado», ha señalado, antes de opinar que este sabía lo que se estaba preparando y que «dejó transcurrir muchas horas» para ver «cómo se equilibraban y cómo se situaban los distintos capitanes generales».