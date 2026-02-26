Tres militares gallegos con gran responsabilidad fueron claves para el fracaso del 23F

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

«No cuentan con Fraga», dice una nota manuscrita de los golpistas de noviembre de 1980 sobre los posibles gobiernos en caso de que triunfasen

27 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los documentos desclasificados por el Gobierno mantienen donde estaban a los gallegos que tenían altas responsabilidades políticas o militares durante el intento de golpe de Estado del 23F, del lado de la democracia. Unos por

