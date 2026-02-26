El posible relevo del presidente de Vox en Murcia abre otro conflicto interno en el partido de Abascal
MURCIA / COLPISA
La dirección nacional se plantea una renovación de los cargos orgánicos que implicaría la salida del actual gestor autonómico en la región, José Ángel Antelo26 feb 2026 . Actualizado a las 12:36 h.
La dirección nacional de Vox sopesa acometer una renovación del comité ejecutivo provincial en la Región de Murcia, la cual pasaría por la sustitución de su hasta ahora presidente, José Ángel Antelo, por otro dirigente. Antelo