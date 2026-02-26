El posible relevo del presidente de Vox en Murcia abre otro conflicto interno en el partido de Abascal

David Gómez MURCIA / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo
El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo VOX REGIÓN DE MURCIA | EUROPA PRESS

La dirección nacional se plantea una renovación de los cargos orgánicos que implicaría la salida del actual gestor autonómico en la región, José Ángel Antelo

26 feb 2026 . Actualizado a las 12:36 h.

La dirección nacional de Vox sopesa acometer una renovación del comité ejecutivo provincial en la Región de Murcia, la cual pasaría por la sustitución de su hasta ahora presidente, José Ángel Antelo, por otro dirigente. Antelo

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
SOLO HOY 12€/año

Antes 79€

 Suscríbete