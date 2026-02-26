Javier Cercas: «El bulo de que el rey montó el golpe lo crea la ultraderecha»

El escritor Javier Cercas posa para Europa Press en un desayuno de prensa, en el Café Comercial, a 26 de febrero de 2026, en Madrid. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

«La publicación de los documentos hará que los mentirosos tengan menos sitios a los que agarrarse», afirma el escritor, que diseccionó el 23F en su libro «Anatomía de un instante»

27 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La publicación de los papeles desclasificados del 23F hará que «los mentirosos tengan menos sitios a los que agarrarse», asegura Javier Cercas, pero no acabará «con los bulos y con las bolas» porque la intentona de golpe

