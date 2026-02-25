Las órdenes a los soldados que tomaron TVE el 23F: «Tirar a matar»
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
Los documentos desclasificados por el Gobierno sobre el golpe incluyen transcripciones de las conversaciones telefónicas con los militares que ocuparon Prado del Rey25 feb 2026 . Actualizado a las 16:31 h.
Los soldados que tomaron TVE durante el golpe de Estado tenían la orden de «tirar a matar», según un diálogo incluido en uno de los archivos desclasificados sobre el 23-F. «El primer tiro al aire y el segundo a