Las órdenes a los soldados que tomaron TVE el 23F: «Tirar a matar»

Álvaro Soto / Miguel Ángel Alfonso MADRID / COLPISA

Tejero se entrega tras fallar el golpe de Estado del 23F
Los documentos desclasificados por el Gobierno sobre el golpe incluyen transcripciones de las conversaciones telefónicas con los militares que ocuparon Prado del Rey

25 feb 2026 . Actualizado a las 16:31 h.

Los soldados que tomaron TVE durante el golpe de Estado tenían la orden de «tirar a matar», según un diálogo incluido en uno de los archivos desclasificados sobre el 23-F. «El primer tiro al aire y el segundo a

