ERC amenaza con rechazar los presupuestos de Illa si Sánchez no cede el IRPF a Cataluña

Salvador Illa sumará otro año al frente de la Generalitat sin presupuestos propios. Esquerra, su socio preferente en Cataluña, el partido que lo convirtió en president hace año y medio, volverá a dejarlo sin cuentas propias un año más, obligándole a recurrir a artificios contables, como los suplementos de crédito, para salvar las principales iniciativas de gobierno. Aunque el Ejecutivo catalán aprobará este viernes el proyecto de presupuestos para el 2026, solo cuenta con el apoyo de los comunes, que lo harán a cambio de limitar la compra especulativa de vivienda.

El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, dejó claro que, sin el traspaso íntegro del IRPF (unos 30.000 millones de euros anuales), los republicanos no se prestarán a apoyar las cuentas en el Parlamento, como ya hicieron en años precedentes.

En una entrevista en la radio pública catalana, Junqueras no quiso confirmar la reunión que mantuvo en la Moncloa el pasado viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que este se habría negado a comprometerse a ceder la recaudación del impuesto sobre la renta a la Generalitat, uno de los puntos firmados con los socialistas catalanes para investir a Illa en agosto del 2024. «Cuando hay un acuerdo hay que cumplirlo y desgraciadamente no lo cumplen», reiteró el dirigente de ERC, que lanzó además una clara advertencia al PSC, ante la posibilidad de que Illa adelante las elecciones a junio si no se aprueban sus presupuestos. «Es imposible que un Gobierno convoque unas elecciones cuando sabe que perderá», dijo, obviando que eso fue lo que hizo su correligionario Pere Aragonès en el 2023, cuando convocó elecciones para perderlas. Junqueras admitió que durante las negociaciones con el Gobierno de Sánchez «hubo momentos en los que parecía más fácil la gestión del IRPF que el nuevo modelo de financiación». Y cargó contra el número dos de Junts, Jordi Turull, que el lunes lo acusó de «venderse» al PSOE «a cambio de unas zanahorias».