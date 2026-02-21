Esquerra aleja la posibilidad de aprobar los primeros presupuestos de Salvador Illa

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene en la reunión del consejo nacional de los republicanos, en Barcelona. ALEJANDRO GARCÍA / EFE

El socialista Salvador Illa tiene cada vez más difícil la posibilidad de aprobar sus primeros presupuestos en Cataluña. Todo pasa por Esquerra, como ocurrió con su investidura, que este sábado dio un nuevo portazo a las pretensiones del presidente catalán. El líder de la izquierda independentista, Oriol Junqueras, se reunió el viernes en secreto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar de arrancarle el traspaso íntegro del IRPF (unos 30.000 millones de euros al año), el principal compromiso asumido hace año y medio por los socialistas en los acuerdos de investidura de Illa. Junqueras quiere que ese compromiso se manifieste ya, o de lo contrario quien acabará pagando los platos rotos es el actual inquilino del Palacio de la Generalitat, del mismo color político que el de La Moncloa.

«No se dan las condiciones para iniciar una negociación presupuestaria en Cataluña; el partido socialista sigue sin cumplir y sin dar garantías con el IRPF», declaró este sábado Junqueras ante el consejo nacional de su partido, reunido en Barcelona, prueba fehaciente de que las negociaciones entre los independentistas republicanos y el Gobierno del PSOE han embarrancado. El de Esquerra lleva tiempo lanzando sus dardos contra la número dos de Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cargo que compagina con el de candidata de su partido a las próximas elecciones andaluzas, a la que consideran el gran obstáculo a superar. Ante las dificultades, Junqueras conminó a los socialistas catalanes, y a Illa en particular, a intervenir en el asunto y forzar a sus correligionarios a cumplir con lo prometido. «Al PSC le corresponde convencer el PSOE y poner sobre la mesa toda su influencia para que el Gobierno español cumpla con sus compromisos, y desgraciadamente esto todavía no ha pasado», lamentó el exvicepresidente catalán, encarcelado y luego indultado por los hechos del procés. Si no hay un giro imprevisto en los próximos días, Illa se verá forzado a seguir un año más al frente de la Generalitat sin presupuestos, con las mismas cuentas prorrogadas que aprobó en el 2023 su antecesor Pere Aragonès, de Esquerra.

Pacto «filocomunista»

Por otro lado, el PP catalán llevará al Tribunal Constitucional el acuerdo entre Illa y Comunes, los aliados de Sumar, para limitar la compra especulativa de vivienda en Cataluña, si el pleno del Parlamento regional lo acaba aprobando. Un pacto que cuenta también con el rechazo de la patronal catalana, que lo tildó de «filocomunista».