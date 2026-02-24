El PP citará a José Bono y a Borja Cabezón en la comisión del caso Koldo en el Senado

En el centro, el expresidente del Congreso, José Bono. Ángel Medina G. | EFE

El PP citará al exministro José Bono y al adjunto a la Secretaría de organización del PSOE, Borja Cabezón, a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, y propone volver a llamar a otras personas que ya prestaron declaración ante el organismo, como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la exmilitante socialista Leire Díez o Joseba García y Patricia Úriz, hermano y expareja, respectivamente, del exasesor ministerial Koldo García, según recoge Europa Press.

Así lo ha anunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en un vídeo remitido a los medios de comunicación en el que ha señalado que el exministro Bono «tendrá que dar la cara en el Senado por todos sus chanchullos», en alusión a las informaciones publicadas en medios de comunicación que aseguran que creó cuatro sociedades de asesoramiento en la República Dominicana.

Estos nuevas solicitudes de comparecencia se enmarcan en la decimosexta ampliación de los trabajos de la comisión de investigación, que el PP sacará adelante con la mayoría absoluta en la Mesa del organismo.

Los populares también han pedido el interrogatorio del exdirector de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, el exjefe de gabinete de la exministra Teresa Ribera, Marc Pons, o el secretario del Consejo de Administración de Globalia, Ramiro Campos.

También reclaman la presencia del expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga y de los empresarios Carmelo Aznárez y Carlos López de las Heras.

Además, el partido liderado por Alberto Núñez Feijoo propone volver a llamar al administrador de Servinabar, Antxon Alonso, vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán; al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández; o al exconsejero ejecutivo de Globalia, Javier Hidalgo.

Los populares también citarán de nuevo al exgerente del PSOE y presidente de Enusa, Mariano Moreno o a la empresaria Leticia Lauffer.