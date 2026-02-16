El PP pide a Sánchez el cese de Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de organización del PSOE, por una presunta evasión de impuestos

Borja Cabezón

El Partido Popular ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que expulse de su Ejecutiva a Borja Cabezón, secretario adjunto de Organización y Acción Electoral del PSOE, tras la noticia que le vincula con una supuesta evasión de impuestos. Según una información publicada por El Confidencial, Borja Cabezón Royo (Madrid, 1980), adjunto a la secretaría de organización del PSOE desde julio del 2025, utilizó presuntamente durante años una estructura societaria administrada por testaferros que fue diseñada para eludir el pago de impuestos. Por su parte el PSOE defiende que Cabezón no tiene «acción, ni participación alguna directa o indirecta» en ninguna sociedad mercantil extranjera y que «sus activos son públicos, notorios, reconocidos y declarados», tras la noticia que le vincula con una supuesta evasión de impuestos.

«El Sánchez de la oposición decía que en su partido no cabían personas que utilizaran ingeniería fiscal para no pagar impuestos», ha apuntado el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo a través de un comunicado. Según el PP, personas como él «sobran en la vida política española» y para sacarlos es necesario cambiar al presidente del Gobierno. «El sanchismo es levantarnos cada mañana a la espera de saber qué nuevo personaje turbio y sórdido aparece en nuestras vidas».

En el acta de constitución de la sociedad figura el empresario Alejandro Molina Allende, que sería suplente en la lista electoral en la que Cabezón era número uno. Según la información publicada por El Confidencial, Cabezón y Molina mantienen una estrecha relación desde hace años. Vanet, la empresa domiciliada en Madrid, tiene su domicilio social en Madrid. Su objeto social era «la prestación de servicios de asesoramiento integral en el ámbito mobiliario e inmobiliario». El 20 % de las acciones pertenecen a una empresa española controlada por el propio Allende. El otro 80 % pertenece a Glengrove Limited, una sociedad inglesa con sede en una vivienda en Londres controlada, según el citado medio, por dos testaferros profesionales de Costa Rica: Bernal Zamora Arce, un cartero de 58 años, y Christian Vega Paniagua, un asesor de 54. Según la información el 80 % de los beneficios de la empresa eran desviados a Reino Unido, donde, tal como estaba montada la estructura jurídica, la sociedad estaba exenta de tributación.

Consultados por esta publicación, fuentes de Ferraz han explicado a Efe que el ámbito de trabajo de Cabezón «siempre ha sido España» y que sus activos financieros son reconocidos y declarados.

Cabezón, amigo íntimo de Pedro Sánchez, fue colocado en su actual responsabilidad por el propio presidente del Gobierno. Su carrera política empieza cuando en el 2008 se convierte en líder del PSOE en la localidad de Majadahonda (Madrid), donde fracasó en su intento de ser alcalde por dos veces. Es ese año en el que la red instrumental empezó a funcionar. Se trata de Vatnet Proyectos 2010, creada bajo una figura jurídica planteada para la colaboración entre empresas de diferentes estados de la Unión Europea.