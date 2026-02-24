La Fiscalía respalda las salidas de prisión de Txeroki por su «apoyo» a las víctimas de ETA

Mateo Malín, Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

El exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, a su salida el 10 de febrero de la prisión de Martutene, en San Sebastián.
El exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, a su salida el 10 de febrero de la prisión de Martutene, en San Sebastián. Javier Etxezarreta | EFE

Descarta recurrir la decisión del Gobierno vasco de flexibilizar su situación penitenciaria porque ha reconocido el daño causado en los talleres carcelarios

24 feb 2026 . Actualizado a las 18:07 h.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha respaldado las salidas ordinarias de prisión del exjefe del aparato militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, acordadas por el Gobierno vasco. La decisión del ministerio público supone que

