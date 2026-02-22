El PP impulsará en el Senado una auditoría sobre toda la gestión de Marlaska

El PP impulsará una ponencia en la Comisión de Interior del Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, para «auditar» la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que ha llevado a ese departamento a «una degradación sin límites». En un vídeo remitido a los medios, la vicesecretaria de regeneración institucional de PP, Cuca Gamarra, explicó que su intención es evaluar todas las medidas adoptadas por Interior, desde la política penitenciaria a la gestión de la querella por presunta agresión sexual contra el número dos de la Policía Nacional, y exponer «todos los trapos sucios».

«Vive muy cómodo en las tinieblas, así que urge arrojar luz», subrayó la dirigente popular, quien denuncia, por ejemplo, el impulso de una política de beneficios penitenciarios que favorece a los presos de ETA «a cambio de los votos de Bildu».

Citación en el caso Koldo

Gamarra insistió en que si Marlaska no conocía «hechos tan graves» como los que se atribuyen al exdirector operativo de la policía debe dimitir por incompetente y acusó al Gobierno de llevar a España a una situación de «putrefacción». Los populares acusan además a Interior de «negarse a localizar de manera injustificada» a Julio Martínez Martínez, empresario que ha sido citado en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado para indagar sobre su relación con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

El PP sostiene que una decisión así solo se puede tomar si el ministro ha dado «una instrucción clara para boicotear la comparecencia del posible testaferro de Zapatero o que algún dirigente sanchista esté intentando torpedear por todos los medios que se pueda producir esa comparecencia».

Martínez debería acudir a la Cámara Alta el 26 de febrero y Zapatero el 2 de marzo. Según el PP, se dio traslado de esas citaciones al Interior, pero de forma «inaudita» en la historia de las comisiones de investigación, el ministerio respondió que era imposible localizar a Julio Martínez Martínez porque con esos nombres y apellidos hay muchas personas en España.