«Borrica, estás gilipollas»: los mensajes del exjefe de la Policía Nacional acusado de violar a una subordinada

Melchor Saiz-Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

Fernando Grande Marlaska y José Ángel González, en una imagen de archivo
La denunciante aporta al juzgado un dosier de pruebas para tratar de probar la «campaña de acoso» y el uso de otro comisario para que no lo contara

18 feb 2026 . Actualizado a las 10:17 h.

La denuncia por agresión sexual de una agente de la Policía Nacional contra el comisario José Ángel González -hasta este martes jefe del cuerpo y hombre fuerte de Fernando Grande-Marlaska en la Policía- incluye un amplio

