El polémico pasado de «Jota», el exjefe de la Policía Nacional, sale ahora a la luz

Captura de video del momento de la salida este jueves de su domicilio en Madrid del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional José Ángel González Jiménez.

La difusión de la querella por una presunta agresión sexual contra el exjefe de la Policía Nacional José Ángel González ha sacado a luz las críticas de miembros del cuerpo policial que, bajo el anonimato,