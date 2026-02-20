El polémico pasado de «Jota», el exjefe de la Policía Nacional, sale ahora a la luz
MADRID / LA VOZ
Excompañeros José Ángel González, el mando policial acusado de agresión sexual, afirman que «le costaba bajarse la bragueta»20 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La difusión de la querella por una presunta agresión sexual contra el exjefe de la Policía Nacional José Ángel González ha sacado a luz las críticas de miembros del cuerpo policial que, bajo el anonimato,