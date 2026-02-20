Gerardo Pisarello gana a Bob Pop las primarias para relevar a Ada Colau como candidato de Barcelona en Comú

La Voz

ESPAÑA

Gerardo Pisarello, durante la campaña para ser el candidato de Barcelona en Comú
Gerardo Pisarello, durante la campaña para ser el candidato de Barcelona en Comú Alejandro García | EFE

El diputado de Sumar se impuso con el 68,6% de los apoyos en unas votaciones en las que han participado más de 1.500 militantes

20 feb 2026 . Actualizado a las 10:05 h.

El diputado de Sumar en el Congreso y portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha ganado las primarias de BComú para liderar al partido en las elecciones municipales de 2027 al conseguir el 68,6% de los votos. Así lo constata un comunicado del partido este viernes, que hasta ratificar los resultados el próximo lunes da por ganador a Pisarello, que se impone al escritor y periodista Roberto Enríquez, alias Bob Pop, que ha recibido el 27% de los apoyos. Junto a Pisarello, también ha sido escogida la concejala de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona Carol Reció, con la que concurría a las primarias en un tándem electoral y con la que a partir de ahora deberá conformar los primeros cinco nombres de la lista para las próximas municipales.

Una vez ratificados los resultados, Pisarello y Recio ofrecerán una rueda de prensa el lunes acompañados de la Ejecutiva y de varios cargos destacados de BComú y los Comuns para formalizar su proclamación como candidatos.

En el mismo comunicado, la Ejecutiva ha valorado «muy positivamente la movilización interna y externa» que han supuesto las primarias y ha celebrado como un acierto que las candidaturas se tuviesen que hacer en formato 'tándem', con un hombre y una mujer.