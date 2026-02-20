Gerardo Pisarello gana a Bob Pop las primarias para relevar a Ada Colau como candidato de Barcelona en Comú

Gerardo Pisarello, durante la campaña para ser el candidato de Barcelona en Comú Alejandro García | EFE

El diputado de Sumar en el Congreso y portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha ganado las primarias de BComú para liderar al partido en las elecciones municipales de 2027 al conseguir el 68,6% de los votos. Así lo constata un comunicado del partido este viernes, que hasta ratificar los resultados el próximo lunes da por ganador a Pisarello, que se impone al escritor y periodista Roberto Enríquez, alias Bob Pop, que ha recibido el 27% de los apoyos. Junto a Pisarello, también ha sido escogida la concejala de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona Carol Reció, con la que concurría a las primarias en un tándem electoral y con la que a partir de ahora deberá conformar los primeros cinco nombres de la lista para las próximas municipales.

Una vez ratificados los resultados, Pisarello y Recio ofrecerán una rueda de prensa el lunes acompañados de la Ejecutiva y de varios cargos destacados de BComú y los Comuns para formalizar su proclamación como candidatos.

En el mismo comunicado, la Ejecutiva ha valorado «muy positivamente la movilización interna y externa» que han supuesto las primarias y ha celebrado como un acierto que las candidaturas se tuviesen que hacer en formato 'tándem', con un hombre y una mujer.