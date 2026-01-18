Bob Pop aspira a ser alcalde de Barcelona «antes que la ultraderecha lo destroce todo»

El escritor Bob Pop, durante la presentación de su candidatura a las primarias de Barcelona en Comú. LORENA SOPEÑA / EUROPA PRESS

Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, lanzó este sábado su carrera para suceder a Ada Colau en Barcelona. El escritor, guionista y tertuliano televisivo presentó su candidatura a las primarias de Barcelona en Común, en las que tendrá como rival al aspirante de la dirección del partido, el diputado hispanoargentino y secretario primero de la mesa del Congreso, Gerardo Pisarello.

Es la primera vez que los socios de Sumar en la capital catalana pasarán por un proceso similar, porque siempre fue Colau quien que optó a la alcaldía en anteriores comicios, los del 2015, 2019 y 2023. «Quiero ser alcalde de Barcelona antes de que la ultraderecha lo destroce todo», dijo Enríquez, en la presentación de su propuesta en el centro cívico de la Barceloneta, donde se definió como un barcelonés más que vive de alquiler y teme ser expulsado de la ciudad por los altos precios de la vivienda.

El agitador cultural advirtió a Pisarello de que sale «a ganar» y prometió una «burrada de millones» en áreas como vivienda, cuidados y transporte público si es elegido. También insistió en que no es un «paracaidista» recién llegado a la política y que está aquí desde los primeros mítines de Ada Colau.

La candidatura de Bob Pop ha sacudido el espacio de los comunes, que manejó a su antojo una Colau omnipresente hasta su reciente retirada. Aunque BComú es la tercera fuerza política en Barcelona, el partido es parte integrante del Gobierno de Pedro Sánchez (representado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun), y en Cataluña sostiene al de Salvador Illa.