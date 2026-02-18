Vota y opina: ¿Debería dimitir Marlaska por el caso del exjefe de la Policía?

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Este martes, un juzgado de Madrid admitió una querella interpuesta por una agente por un delito de agresión sexual contra José Ángel, el director adjunto operativo de la Policía Nacional. A su llegada al Congreso de los Diputados, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que desconocía «hasta ayer» dicha denuncia y ha afirmado que si lo hubieran sabido con anterioridad, «al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato». También ha confirmado que ha pedido una información reservada sobre el comisario y asesor del DAO, Óscar San Juan González, por sus presuntas coacciones hacia la denunciante ofreciéndole cualquier puesto en la Policía.

Nada más comenzar la sesión de control, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de Marlaska: «Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación», ha apuntado. El ministro ha rechazado la petición de dimisión de PP y ha asegurado que solo renunciará si la denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él le ha fallado.

