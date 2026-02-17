El Supremo fija doctrina sobre los delitos de odio por insultos racistas a inmigrantes

Mateo Balín MADRID / COLPISA

Varias personas durante una concentración en Valencia el pasado 18 de julio, convocada en contra de la violencia racista.
La Sala Penal ratifica la condena a un hombre que llamó «negro de mierda y moro» al dueño de un bar de Valencia, le amenazó con matarle y recriminó a la Policía que no hiciera distinción por ser español

17 feb 2026 . Actualizado a las 13:34 h.

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre uno de los aspectos más controvertidos en el debate público y social nacional, amplificado por las redes sociales, el anonimato y la discusión política. Se trata de la comisión

