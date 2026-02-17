El amigo que ayudó a la mujer secuestrada durante dos años en Murcia tras su huida: «Vino chorreando sangre»
MURCIA / COLPISA
Juan, que la acogió tras escapar, asegura que tiene hematomas en todo el cuerpo y cicatrices de tres puñaladas, y que ha perdido un ojo17 feb 2026 . Actualizado a las 13:27 h.
A las tres y media de la tarde del pasado martes 10 de febrero sonó el telefonillo. Juan llevaba más de dos años sin saber nada de Salma. Cuando miró por la cámara vio «a