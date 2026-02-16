La Fiscalía de Málaga presenta denuncia contra el exsecretario del PSOE de Torremolinos por presunto acoso sexual

Las conversaciones entre Antonio Navarro, líder del PSOE en Torremolinos, y una militante socialista EC

La Fiscalía de Málaga remitió al juzgado escrito de inicio de proceso sobre las diligencias preprocesales contra el concejal y exsecretario general del PSOE del municipio malagueño de Torremolinos, Antonio Navarro, que fue denunciado por una militante socialista por un presunto acoso sexual. Esta señalaba en su escrito que en el último trimestre del 2021 comenzó a recibir «mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiones no deseadas ni consentidas», lo que generó en ella «un ambiente intimidatorio, degradante y humillante».

En la denuncia relataba una serie de mensajes enviados en el entorno laboral «pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral». Detallaba además que esta situación le generaba «una presión insoportable e incluso miedo». Un día concreto, según este escrito, el edil le envió más de 50 mensajes consecutivos.

Por su parte, el PSOE sevillano informó hoy que no tiene «oficialmente» ninguna denuncia sobre un presunto caso de acoso sexual a un menor por parte del alcalde de La Algaba (Sevilla), el socialista Diego Manuel Agüera, según afirmó la vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez. El pasado sábado el diario El Mundo publicó que la denuncia se presentó a través del canal de comunicación interna del partido. Según esta información se trata de un alumno de la Escuela Municipal de Tauromaquia, al que el alcalde habría mandado mensajes en varias redes sociales.