La borrasca Nils provoca la muerte de una mujer y 86 heridos en Cataluña

Destrozos provocados por el viento en un concesionario de coches en Hospitalet (Barcelona), este viernes, que dejó dejado una víctima mortal y varios heridos graves. Alejandro Garcia | EFE

La borrasca Nils se cebó especialmente con Cataluña. En esta comunidad, una mujer perdió la vida después de que se le cayera encima el tejado de una nave industrial en Barcelona. Las fuertes rachas de viento también provocaron la caída de un muro que lastimó gravemente a un operario, con un alto riesgo de perder una pierna.

Cuatro voluntarios de Protección Civil resultaron heridos —dos en Ribes de Freser, ya con el alta médica, y otros dos en estado crítico y grave en San Boi de Llobregat— por caídas de árboles. Según el Departamento de Salud de la Generalitat, 86 personas resultaron heridas como consecuencia del temporal. Al menos 34 han sido trasladadas a centros sanitarios. En Puig Sesolles (norte de la provincia de Barcelona), el Servicio Meteorológico de Cataluña registró rachas de 166,7 kilómetros por hora.

Los fuertes vientos afectaron a las comunicaciones en el país. En el aeropuerto del Prat, más de cien vuelos fueron cancelados. Asimismo se han registrado incidencias en más de una decena de carreteras, sobre todo en tramos de vías del área metropolitana de Barcelona. Más al sur, en el Estrecho, se optó por suspender la circulación de barcos. Las rachas de viento en esta zona geográfica alcanzaron más de 80 kilómetros por hora.

Este sábado se mantienen avisos por los fuertes vientos en varios provincias de España. La Aemet emitió un aviso rojo para casi toda la provincia de Castellón, a excepción del valle del Maestrazgo. Se esperan rachas máximas de 130 kilómetros por hora. El norte aragonés, el sur de Cataluña y casi toda la Región de Murcia —la excepción es el campo de Cartagena y Mazarrón— están en aviso naranja por los riesgos del viento.