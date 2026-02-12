Muere un hombre al ser arrollado su vehículo por un tren Alvia en Talavera de la Reina, Toledo

Un tren Alvia de la línea de A Coruña a Barcelona en una imagen de archivo JOSÉ MANUEL CASAL

Un hombre ha fallecido este jueves al ser arrollado el vehículo que conducía por un Alvia de la línea Chamartín-Badajoz en la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo). Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 20.11 horas poco antes de la llegada de este tren a la estación talaverana.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos de Talavera, así como una UVI que únicamente ha podido certificar el fallecimiento de este hombre, único ocupante del vehículo.

Por su parte, ninguno de los 206 pasajeros y tripulantes del Alvia ha resultado herido. Aunque el tren ha quedado detenido en el lugar del suceso. En consecuencia la línea de ancho convencional Madrid-Cáceres se encuentra interrumpida entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas según informa Adif. Además, el accidente ha afectado a otro tren que circulaba en esta línea, que ha tenido que detenerse a la altura de Oropesa (Toledo). En él viajan unas 300 personas, han indicado las fuentes del 112 a la agencia Efe.