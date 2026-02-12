Muere un hombre al ser arrollado su vehículo por un tren Alvia en Talavera de la Reina, Toledo
ESPAÑA
Ninguno de los 206 pasajeros del ferrocarril ha resultado herido12 feb 2026 . Actualizado a las 22:21 h.
Un hombre ha fallecido este jueves al ser arrollado el vehículo que conducía por un Alvia de la línea Chamartín-Badajoz en la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo). Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 20.11 horas poco antes de la llegada de este tren a la estación talaverana.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos de Talavera, así como una UVI que únicamente ha podido certificar el fallecimiento de este hombre, único ocupante del vehículo.
Por su parte, ninguno de los 206 pasajeros y tripulantes del Alvia ha resultado herido. Aunque el tren ha quedado detenido en el lugar del suceso. En consecuencia la línea de ancho convencional Madrid-Cáceres se encuentra interrumpida entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas según informa Adif. Además, el accidente ha afectado a otro tren que circulaba en esta línea, que ha tenido que detenerse a la altura de Oropesa (Toledo). En él viajan unas 300 personas, han indicado las fuentes del 112 a la agencia Efe.
Noticia en proceso de ampliación.