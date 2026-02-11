Un hombre muere de un disparo tras resistirse ante la Guardia Civil y amenazarlos con un cuchillo en una zona rural de Huelva

Patrullas de la Guardia Civil, este miércoles, en la zona en la que se produjo el suceso alberto díaz | EFE

Un hombre murió poco después de la una de la madrugada de este miércoles en el municipio de Almonte, en Huelva, tras un enfrentamiento con patrullas de la Guardia Civil. El suceso se desencadenó cuando los agentes, que acudieron a una finca agrícola tras recibir una alerta, se vieron obligados a hacer uso de su arma reglamentaria para repeler un ataque inminente con arma blanca, según su propia declaración recogida por la agencia Efe. Fueron dos las patrullas de Seguridad Ciudadana que se desplazaron a una explotación agrícola de la localidad onubense. Los testigos habían alertado de la presencia de un individuo en «actitud extraña» que gritaba y esgrimía un arma blanca en el interior de unos módulos de descanso destinados a los trabajadores. Según fuentes del Instituto Armado, al percatarse de la presencia policial, el hombre salió del barracón y se dirigió hacia los agentes profiriendo amenazas de muerte. Pese a que los guardias civiles realizaron varios disparos de advertencia al aire con el objetivo de disuadirlo, el individuo hizo caso omiso y se abalanzó sobre uno de ellos. Durante el forcejeo, tanto el agresor como el agente cayeron al suelo. Fue en ese instante cuando, según el relato oficial, el guardia civil tuvo que disparar su arma oficial para evitar ser apuñalado.

Los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre, según informa Europa Press. El guardia civil también terminó lesionado y fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica. Portavoces de la Guardia Civil informan de que han abierto una investigación judicial para esclarecer de forma pormenorizada las circunstancias del suceso y determinar las causas que originaron el comportamiento errático del fallecido.