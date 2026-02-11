La regulación migratoria del Gobierno tropieza en Bruselas

Los eurodiputados votan a mano alzada durante una sesión de votación en el marco de la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo. CHRISTOPHE PETIT TESSON | EFE

Bruselas es una plaza fuerte del Gobierno de Pedro Sánchez, que en sus casi ocho años de mandato ha reforzado la posición de España en una UE que ha pasado por el brexit, la pandemia del covid o la invasión de Rusia a Ucrania. Pero no todo son victorias, como demuestra el rechazo comunitario al real decreto del Ejecutivo para regularizar a medio millón de migrantes.

El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, expuso su disconformidad con la medida en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Brunner criticó el plan del ministerio de Elma Saiz, recordando que «todos los Estados tienen que velar por que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otros países de la UE». «Un permiso de residencia no es un cheque en blanco para moverse en toda la Unión», explicó. También recordó que un residente legal en un país de la Unión puede ser ilegal en otro.

Brunner confirmó así uno de los recelos que la medida despierta en la Comisión, según Euronews. El medio paneuropeo publicó este martes el temor dentro del edificio Berlaymont de que los beneficiados intenten instalarse en otros países del espacio Schengen. Las mismas fuentes también alertan del conflicto entre la medida y el discurso migratorio actual del órgano presidido por Ursula von der Leyen, más restrictivo que nunca.

El debate contó con la participación de destacados eurodiputados españoles como Irene Montero, Jorge Buxadé, Iratxe García o Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior con Mariano Rajoy. Zoido considera que la regulación propuesta es una cortina de humo y criticó su diseño legal. También intervino la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que defendió que el enemigo «no viene en patera, es el que ampara los discursos racistas, xenófobos y de odio» y evocó a la migración gallega y al cantante Bad Bunny.

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes la propuesta de la Comisión sobre terceros países seguros y la lista de Estados considerados como tal. Así, la Eurocámara da vía libre a los planes de la Comisión para agilizar las solicitudes de asilo y las extradiciones de los nacionales de estos territorios, y abre la puerta a futuros acuerdos para reubicar a solicitantes de asilo de otros países durante la revisión de su petición. Bangladés, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez serán considerados como destinos de retorno seguros para sus ciudadanos, facilitando sus extradiciones. Los Estados candidatos a entrar en la UE también gozarán de este estatus.