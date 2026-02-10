Santiago Abascal cree que doblará resultados también en los comicios de Castilla y León

Santiago Abascal, líder de Vox, en el Congreso. Mariscal | EFE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró este lunes que su formación saldrá «a ganar» en los comicios que se celebrará el próximo 15 de marzo en Castilla y León, donde espera «crecer» después de «doblar» los resultados en Extremadura y Aragón. Momentos antes de participar en Ávila en la presentación del candidato de la formación a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, y del resto de candidatos a las Cortes, Abascal reconoció que siempre aspiran «a tener el mejor resultado posible, a ganar las elecciones, con toda la ambición, pero con toda la humildad» al reconocer que es «muy difícil en estos momentos».

Al hilo de estas palabras, recordó que han «doblado resultados en Extremadura y Aragón» y que ahora esperan «crecer» en Castilla y León. «Hemos logrado doblar los resultados en Extremadura, hemos logrado doblar los resultados en Aragón y esperamos crecer en Castilla y León, pero nuestro objetivo cuando nos presentamos a unas elecciones siempre es ganar, lo digo, insisto, con toda la ambición, pero también con toda la prudencia», insistió para zanjar que «aquí la única pinza ideológica que hay es la que existe, que no es una pinza, es una tenaza, entre el Partido Popular y el Partido Socialista que ha hecho perder al bipartidismo siete escaños en Aragón», argumentó en la presentación.