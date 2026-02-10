El juez Peinado vuelve a exigir todos los correos de Begoña Gómez y amaga con un registro en la Moncloa

Melchor Saiz-Pardo, M. Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Begoña Gómez y Juan Carlos Peinado
Begoña Gómez y Juan Carlos Peinado Borja Sánchez-Trillo

El instructor también ordena a Interior que facilite el listado de los viajes al extranjero de la esposa de Sánchez y pone el foco en supuestos vuelos a Dominicana, Congo, Guinea Ecuatorial y Rusia

10 feb 2026 . Actualizado a las 10:43 h.

Juan Carlos Peinado vuelve a la carga. El juez del caso Begoña Gómez reclama de nuevo a la esposa del presidente todos los correos electrónicos enviados y remitidos por Gómez a su cuenta de Presidencia desde

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con la suscripción digital PDF
Suscríbete 2 años por 25 solo 1€ al mes Quiero la oferta