El juez Peinado vuelve a exigir todos los correos de Begoña Gómez y amaga con un registro en la Moncloa
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
El instructor también ordena a Interior que facilite el listado de los viajes al extranjero de la esposa de Sánchez y pone el foco en supuestos vuelos a Dominicana, Congo, Guinea Ecuatorial y Rusia10 feb 2026 . Actualizado a las 10:43 h.
Juan Carlos Peinado vuelve a la carga. El juez del caso Begoña Gómez reclama de nuevo a la esposa del presidente todos los correos electrónicos enviados y remitidos por Gómez a su cuenta de Presidencia desde