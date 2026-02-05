Una exconcejala del PP denuncia a un alcalde por acoso y Ayuso y Feijoo respaldan el archivo de la investigación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno en la Asamblea de Madrid. ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

El PP de Madrid negó este jueves haber presionado a una concejala de Móstoles para que no denunciara un supuesto caso de acoso del alcalde de ese municipio, Manuel Bautista, que fue archivado, arguyeron, porque «carecía de sustento» al no presentarse «prueba alguna». El secretario general Alfonso Serrano desmintió la información publicada en El País asegurando que no hubo hostigamiento sexual ni abuso y fue una «disputa laboral».

La denuncia, según Serrano, carecía de «sustento alguno» y el partido «actuó, analizó, investigó y archivó». Descartó dimisiones por unos hechos por los que PSOE, Más Madrid y Vox exigen responsabilidades políticas.

Bautista, que rechaza apartarse del cargo, defiende su presunción de inocencia y censura que se haya construido un relato «que no se corresponde con la realidad». La concejala de Móstoles, según la información, denunció internamente que el alcalde la acosó con «comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas» y, cuando dejó claro que su relación se limitaba a lo estrictamente profesional fue apartada de las dinámicas del grupo municipal. Intentó trasladar la situación a Isabel Díaz Ayuso con quien solicitó, sin éxito, reunirse en dos ocasiones.

«Una denuncia te perjudicaría»

Ante la negativa del PP a que denunciara, —«una denuncia pública te perjudicaría», le llegaron a decir supuestamente—, la concejala terminó entregando el acta y abandonando la militancia. Díaz Ayuso definió durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid las acusaciones como «un caso fabricado» en el tramo final de la campaña en Aragón con el que el PSOE intenta «desviar la atención» de la comparecencia de Salazar en el Senado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, defendió que se investigaron los hechos y que se consideró «que no había indicios suficientes y racionales para actuar». Se remitió a lo declarado por Ayuso e ironizó con que la información se conociese el mismo día que estaba prevista la comparecencia de Salazar. «Es una bonita coincidencia», dijo con sorna.