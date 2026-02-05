Leire Díez acusa a la Guardia Civil de usar a una confidente para investigarla sin permiso judicial

Mateo Balín / Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Leire Díez, en una imagen de archivo
Leire Díez, en una imagen de archivo Mariscal | EFE

Presenta un escrito al juzgado de Madrid con mensajes y audios entre una periodista ya fallecida y su presunto reclutador, a quien piden citar para aclarar su relación con el cuerpo

05 feb 2026 . Actualizado a las 16:35 h.

Leire Díez contraataca. La exmilitante del PSOE, investigada en un juzgado de Madrid por presunto cohecho y tráfico de influencias, ha presentado un escrito en el que asegura que la Unidad de Información de la Guardia

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete