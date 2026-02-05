Brazatortas y Adamuz, la cara y la cruz de dos descarrilamientos
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Los dos sucesos se produjeron en la línea Madrid-Sevilla, pero en el del 2017 intervino la suerte y no hubo víctimas pese a que el tren circulaba a más velocidad05 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Todos los técnicos coinciden en que el accidente ferroviario de Adamuz es el paradigma de la mala suerte, pues en otras circunstancias apenas habría habido víctimas. El hecho de que en un margen de apenas