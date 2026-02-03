Detenidos 14 jóvenes por acosar, agredir y humillar a otro que se cambió de sexo en Valencia

Vehículo de la Policía Nacional en foto de archivo. JOSE PARDO

Desgraciadamente casos como el producido en Ontinyent, de la provincia de Valencia, demuestran que queda mucho por hacer en cuanto a respeto a la libertad sexual y en general a la convivencia pacífica entre personas sin importar cualquier condición. La Policía Nacional ha detenido a un total de 14 jóvenes por humillar y vejar reiteradamente a una persona por motivos de transfobia. Y es que estas personas, amparadas también en el hecho de ser un grupo numeroso, no dudaron en ejercer todo tipo de agresiones físicas y verbales contra una persona transexual.

Agentes de este cuerpo policial han detenido en la capital de la Vall d'Albaida a 14 jóvenes, de 15 a 20 años, por lo que algunos de ellos son menores de edad, como presuntos autores de los delitos de odio, quebrantamiento de condena, lesiones y amenazas, tras al parecer, humillar, vejar y degradar a una persona por razón de transfobia.

Los hechos, según ha podido saber Las Provincias, comenzaron a producirse en el mes de junio del pasado año 2024 en diferentes ámbitos de la vida de la víctima, tanto del centro escolar al que asistía, como en sus lugares de ocio y celebraciones. Los hechos tuvieron lugar por parte de jóvenes de su entorno en reiteradas ocasiones. Agentes pertenecientes a la Comisaría Local de Ontinyent junto con el equipo de Extremismo Violento y Odio perteneciente a la Brigada Provincial de Información de Valencia, tras tener conocimiento de todo ello, comenzaron con la investigación y realizaron todas las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los posibles autores.

Los agentes pudieron constatar la información aportada por la víctima, y pudieron demostrar las agresiones grupales físicas y verbales, amenazas y humillaciones producidas hacia la persona afectada, para potenciar la intimidación ejercida sobre ella.

Tras numerosas pesquisas, los investigadores identificaron y localizaron a los presuntos responsables, que resultaron ser 14 jóvenes de entre 15 y 20 años de edad, los cuales fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de odio, quebrantamiento de condena, lesiones y amenazas.

Los arrestados, uno con antecedentes policiales, han quedado en libertad, excepto uno de ellos, que a requerimiento de la Fiscalía de Menores fue trasladado a su disposición y se decretó su internamiento en un centro de menores.