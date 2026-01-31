Feijoo recibe el apoyo de los líderes del PP europeo para frenar la regularización

David Mudarra | EFE

Alberto Núñez Feijoo tiene el respaldo de sus colegas del Partido Popular en Europa, el principal partido en el Parlamento Europeo, para evitar la implementación inmediata del decreto con elque el Gobierno que preside Pedro Sánchez planea regularizar la situación de entre 500.000 y 800.000 migrantes en España. El líder del PP llevó este sábado a la reunión de Zagreb del PPE su ofensiva doméstica contra Pedro Sánchez y advirtió a sus colegas de partido que la concesión de papeles anunciada por el Gobierno español supondrá un «efecto llamada» que tendrá «efectos nocivos» para todo el continente.

Feijoo trasladó su «preocupación» por la regularización masiva «sin control ni garantías» que el Gobierno de Sánchez «está a punto de llevar a cabo» y que «va en contra de las recomendaciones europeas y contra la normativa del Pacto de Migración y Asilo». En ese sentido, según fuentes del PP, ha pedido a la Comisión Europea que cuestione al Ejecutivo de Sánchez por esta tema y la «analice por contravenir el pacto europeo». En primera instancia, la Comisión ha optado por mantener una posición distante, relegando la regularización a la condición de «asunto interno» y evitando, por el momento, analizar el fondo del proyecto.

Sin embargo, esa no es la posición compartida por la mayoría de los líderes del Partido Popular Europeo (PPE), que criticaron en Zagreb la legalización masiva de inmigrantes y lo calificaron como un debilitamiento grave de la política migratoria de la Unión Europea.

Sin mencionar explícitamente el plan de Sánchez, el PPE aseguró que «la legalización masiva de inmigrantes ilegales debilita gravemente nuestra política migratoria». «Por esta razón, defendemos una política migratoria legal, ordenada y controlada. La solidaridad sin control es una negligencia política intolerable», agregan los líderes conservadores en las conclusiones de su encuentro informal en la capital croata, donde, además de Feijoo, acudieron numerosos jefes de Gobierno, incluidos el alemán Friedrich Merz, el griego Kyriakos Mitsotakis, y el polaco Donald Tusk.

Reuniones bilaterales

«Los grandes líderes de la Unión Europea no son ajenos a ello y se suman a nuestra denuncia, a esta regularización masiva», aseguró Feijoo, quien en la capital croata mantuvo reuniones bilaterales con otros líderes europeos conservadores, entre ellos varios jefes de Gobierno.

«Por ello, en las conclusiones de esta cumbre hemos dejado claro que defendemos una política migratoria legal, ordenada y controlada; y compartimos que la solidaridad sin control es una negligencia política intolerable», concluyó Feijoo, citando la declaración final del encuentro.

Casi al mismo tiempo, en España, el PP registró en el Congreso una proposición no de ley (PNL) que insta a combatir el tráfico y la trata de inmigrantes irregulares y promover cambios legislativos para expulsar a extranjeros condenados por delitos graves o que incurran en reincidencia dolosa, en particular en los delitos contra la libertad sexual, impidiendo su retorno y residencia en España. Según los datos del Observatorio Nacional de Violencia Sexual, el 39,24 % de los investigados en España por estos delitos en el 2025 son extranjeros.