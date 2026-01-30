Un juez investiga al dueño de una peluquería china de Barcelona por dar 600.000 euros a Hamás

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Mossos d'Esquadra | EUROPAPRESS

Fue detenido el martes por los Mossos, habría realizado 31 operaciones con criptomonedas y quedó en libertad provisional tras comparecer en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo

30 ene 2026 . Actualizado a las 14:02 h.

Un juez de la Audiencia Nacional ha abierto una causa en la que investiga a un hombre de 38 años originario de China, propietario de una peluquería en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), como presunto autor de

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete