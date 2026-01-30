El examen de autopsia preliminar desvela la extrema crueldad del crimen de Sueca

Calle de la localidad valenciana de Sueca en la que un hombre mató a un menor de 13 años Ana Escobar|Ana Escobar | EFE

El examen de autopsia preliminar entregado al juzgado número cuatro de Sueca, que instruye el asesinato del pequeño Álex, de trece años, confirma que el menor sufrió numerosas cuchilladas, una de ellas mortal de necesidad. Asimismo, el cadáver también presentaba golpes, otra prueba más del ensañamiento contra una víctima indefensa.

Si bien en el avance remitido por el Instituto de Medicina Legal de Valencia no se establece nada concreto sobre si el autor de las lesiones que le causaron la muerte es un menor o un adulto, el juez instructor sí que recoge en el auto de ingreso en prisión provisional del detenido, encarcelado desde el martes, que «la fuerza empleada es plenamente compatible con la edad y corpulencia del encausado».

En el mismo auto se hace referencia al posible móvil del crimen, «la relación altamente conflictiva entre el autor y su exmujer», madre de sus dos hijos de trece y siete años, según se desprende de las declaraciones del propio detenido ante el juez y del testimonio de su hijo. Frases como: «Yo no soy así», «al final tu madre ha conseguido que me vuelva loco», «¿cómo he podido hacer esto?», «qué daño me ha hecho tu madre», refrendan esta situación obsesiva del asesino confeso hacia su expareja, tratando de responsabilizarla del brutal crimen.

Otras pruebas contra el detenido

El juez instructor considera que «existen indicios racionales, firmes y sólidos» de que Juanfran M. F., un bibliotecario de 48 años sin patologías mentales diagnosticadas, asesinó en la tarde del pasado sábado al pequeño Álex, amigo de su hijo, en el domicilio de estos en la calle Trinquet Vell de Sueca, según informa Las Provincias. Además de la confesión del propio asesino, que se entregó esa misma tarde, el mismo presentaba cortes en una mano, compatibles con el hecho de haber asestado las cuchilladas al menor, y manchas de sangre.