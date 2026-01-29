El PP cita a Paco Salazar el 5 de febrero en la comisión Koldo del Senado

Imagen de archivo de Francisco Salazar, que era secretario general de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno Europa Press

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para citar al exdirigente socialista Paco Salazar el próximo 5 de febrero en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo y llamará a la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, el 6 de febrero, ambos serán interrogados en vísperas de las elecciones en Aragón, que tendrán lugar el próximo día 8.

Según confirmaron fuentes populares a Europa Press, la petición de que comparezca el exasesor de Sánchez en Moncloa, que dimitió tras publicarse que había acosado sexualmente a compañeras de trabajo, es para que «rinda cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo». En opinión de los populares, Salazar «era uno más del clan del Peugeot —junto a Ábalos, Cerdán y Koldo— y está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE». Además, le consideran como uno de los «máximos exponentes» del sanchismo que definen como «machismo, corrupción, encubrimiento de delitos, tráfico de influencias y abuso de poder».

Conversaciones con Alegría

Además, argumentan que Moncloa y Ferraz le han encubierto por el miedo a lo que pudiera contar de «Sánchez y los suyos». Y junto con esta sospecha, el PP une la comida que mantuvo éste con Pilar Alegría cuando ya eran públicas las denuncias de «acosador sexual». Las citadas fuentes señalan que Paco Salazar podrá contar en la Comisión, además de los «chanchullos del sanchismo, si comparte visión del feminismo con Pilar Alegría y cómo la exministra intentó ayudarle cuando el escándalo de acoso sexual salió a la luz».

«Son preguntas que se hacen los españoles y que Paco Salazar podría aprovechar su comparecencia en la Comisión Koldo para responder», alegan y añaden que «los aragoneses tienen derecho a conocer la verdad de este escándalo antes de ir a votar», dado que la exministra «ha querido ocultar este escándalo de todas las maneras».

La siguiente citación será la de la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, el próximo 6 de febrero, según fuentes populares, aunque ésta misma ha negado que se la haya convocado. La intención de el PP es preguntarla por la sociedad de su familia Sumelzo SA como «prestamista» desde hace casi siete años de Forestalia, una de las empresas registradas por la UCO en busca de contratos público y expedientes irregulares en el llamado caso SEPI. Argumentan, a este respecto, que la matriz de este gigante energético tiene diferentes contratos de cuenta corriente con sociedades vinculadas o dependientes para recibir apoyo de financiación necesaria para abordar sus planes y sufragar su operativa. Entre ellas, señalan, se encuentra Sumelzo SA, que actúa como prestamista desde hace casi siete años.