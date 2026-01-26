Sánchez asegura en un acto electoral en Huesca que atacan a Alegría porque realmente «la temen»

Pilar Alegría con Pedro Sánchez en un acto electoral en Huesca este domingo Verónica Lacasa | EUROPAPRESS

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arropó a la candidata socialista a las elecciones del 8 de febrero en Aragón, Pilar Alegría, que se enfrenta al popular Jorge Azcón. Según el presidente del Ejecutivo, Azcón, lejos de ser el «dique de contención de la ultraderecha», es «su puerta de entrada al Gobierno de Aragón».

En un mitin celebrado este domingo en Huesca, al que asistieron unas 1.500 personas según la organización del partido, Sánchez apeló a quienes planean votar a Azcón: «No vaya a ser que gobierne la ultraderecha», dijo. Para Sánchez, la ultraderecha tiene tres papeletas: PP, Vox y Se Acabó la Fiesta, y «solo una puede frenarla: la del PSOE».

Sánchez recordó que no sería la primera vez que Alegría gana a Azcón, ya que ambos se enfrentaron como cabezas de lista en las elecciones municipales de Zaragoza en el 2019. Venció la socialista y por ese motivo, vaticinó, «la atacan y la insultan, porque relamente la temen y porque odian lo que representa». Así las cosas, hay que votar socialista en las próximas elecciones, recalcó el secretario general, «por los derechos de la gente de a pie».

Ocho años de logros

Ante eso, apeló a militantes, simpatizantes y a la ciudadanía en general a sentir orgullo por lo conseguido en los ocho años de gobierno socialista en España, como la subida del salario mínimo interprofesional, el pacto de Estado contra la violencia de género, los 2.500 millones de euros dedicados a diferentes becas, la revalorización de las pensiones conforme al IPC o un marco laboral con más derechos. «Si la política fuera solo resultados y datos, las ganaríamos de largo; las vamos a ganar, pero debería ser de largo, aunque la política, como la vida, también son emociones, expectativas, miedos e incertidumbres», reflexionó.

El líder socialista insistió en que «no hay mejor manera» de unir un país que «dar más dinero para fortalecer los servicios públicos». Frente a eso y a los esfuerzos de los gobiernos socialistas por redistribuir la riqueza, el Partido Popular quiere «hacer negocio» con la sanidad o la educación y evita aplicar la Ley de Vivienda y declarar zonas tensionadas en la comunidad aragonesa, «en la que más crecen los precios, de forma desaforada».

También consideró que rechazar la quita de la deuda o el incremento en 630 millones de la financiación autonómica no es más que «puro sectarismo ideológico».

Lo que queremos para Aragón

El presidente del Gobierno llamó también a «desenmascarar a los adversarios políticos», a esos que «solo tienen inconsistencias y ejercen una oposición destructiva». Finalmente, instó a ser conscientes de lo que queda por hacer en una década que consideró «trascendental» para el mundo. «¿De verdad que lo que no queremos para el mundo lo queremos para España o Aragón?», concluyó.