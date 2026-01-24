La investigación apunta a una rotura del carril que provocó un escalón insalvable para el quinto vagón del Iryo

De izquierda a derecha, el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente del ADIF, Luis Pedro Marco, este viernes en una comparecencia en Madrid. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta, en su hipótesis inicial más solvente, a una rotura del carril como causa más probable del accidente en Adamuz que acabó con la vida de 45 pasajeros de los dos trenes involucrados. Es la conclusión de su informe preliminar, basado en parte en las muescas de las bandas de rodadura de los coches del Iryo que no llegaron a descarrilar.

Los investigadores, además, destacan que la rotura del carril pudo darse hasta dos horas y media antes del siniestro. A las 17.21 pasa por este sector en Adamuz el tren 109-011 Iryo que, al igual que otros dos ferrocarriles posteriores, cuenta con muescas en las bandas de rodadura de su derecha —en el sentido de la vía— con «un patrón geométrico compatible» al de las ruedas del tren accidentado de la compañía italiana.

Las muescas tienen una apariencia similar en las bandas de rodadura de los primeros cuatro coches del citado tren. Son de apenas cuatro centímetros de ancho, según una fotografía añadida en el informe. En el quinto coche, la marca cambia. Es mucho más alargada y tiene apenas dos centímetros de ancho. Pero, sobre todo, está muy pegada al exterior de la rueda. El descarrilamiento era inminente a esa altura del tren. Este hecho, recoge el informe, «es compatible con que el carril se estuviese volcando hacia el exterior». El sexto vagón fue el primero en descarrilar. De hecho, los investigadores ni siquiera valoraron añadir el estado de su rodadura, ya que quedó destrozada por completo.

Este coche número seis pasó una «falta completa de continuidad en la rodadura». Según explica de forma gráfica este documento preliminar, el paso de los trenes por los carriles los deforman gradualmente. Pero, al quedar el carril cortado, este sufre de lleno todo el peso de las sucesivas ruedas del tren. Se generaron así escalones cada vez más profundos. En los primeros solo fueron muescas. A partir del sexto carril fue cuando llegó el desastre.

¿Cuáles son los próximos pasos del CIAF? La gran pregunta es qué causó la rotura del carril. Por otro lado, los investigadores descargarán en las próximas semanas los análisis de los registradores de los trenes, lo que podría arrojar más luz a estas pesquisas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció ante la prensa junto al presidente de la ADIF, Luis Pedro Marco, y el Secretario de Estado del ramo, José Antonio Santano. Puente celebró que exista ya un diagnóstico inicial por parte de la CIAF. Basándose en sus conclusiones, valoró como opción plausible un defecto de fábrica en los carriles, por lo que anunció una revisión de todos los lotes instalados en las vías de este tipo de red ferroviaria. «El ministro ya me ha dado indicaciones para localizar todos los lotes de ese mismo carril y tener una auscultación especial de todos y cada uno de los elementos que se encuentren», destacó Marco. Puente remarcó que, desde octubre hasta ahora, los maquinistas registraron cuatro incidencias en el tramo entre Guadalmez y Córdoba, que incluye el término de Adamuz. Ninguna de ellas, dice Puente, tuvo nada que ver con el estado de las vías.

Por otro lado, Puente insistió en que este sector ha pasado por más revisiones de las debidas. Preguntados por el motivo, Marco contó que la estructura ferroviaria pasa por un cambio parcial, que se realiza por la noche y que, al aumentar los riesgos, requiere de más controles. «Aquí se sobrepasa con creces la media de pruebas», añadió Puente. El titular de Transportes dejó claro que los sistemas de prevención, «en ningún caso, rebasaron los niveles de alarma». El ministro, además, mostró todos los certificados validados de los controles de calidad en la red ferroviaria de Andalucía.

Feijoo no ve casi aclaraciones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, acusó a Sánchez de estar «desaparecido» y al Gobierno de generar caos y confusión. A su juicio, el Ejecutivo no ha aclarado «casi nada» del accidente.

El titular de Transportes no se plantea su dimisión: «Que esto haya sucedido no creo que me reste ninguna capacidad para seguir en el cargo». Puente añadió que fue Sánchez quien le designó y que su cargo está siempre a disposición del presidente. De la Peña, por su parte, destacó que asumirá las consecuencias si se demuestra que sus acciones u omisiones influyeron en el siniestro.