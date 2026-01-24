Un hombre muere y otras 19 personas se ven afectadas en el incendio de una vivienda en Valencia

Agentes inspeccionando la vivienda siniestrada Ana Escobar | EFE

Un hombre ha fallecido en un incendio declarado este sábado por la mañana en una vivienda de Valencia, según han confirmado fuentes de bomberos del Ayuntamiento. Además, otras 19 personas han resultado afectadas: doce han sido atendidas en el lugar y siete han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo. El fuego se ha originado, por causas que aún se están investigando, en un inmueble situado en el número 6 de la calle del Pintor Joan Fuster, en el barrio de Tres Forques. Cuando se iniciaron las llamas había seis personas dentro de la vivienda; una de ellas, la víctima, quedó atrapada.

Tras recibir el aviso del siniestro a las 9.30 horas, varias patrullas de la Policía Nacional y dos dotaciones de bomberos han acudido con urgencia. Los agentes han tardado muy poco tiempo en llegar, según los vecinos. Tras sofocar las llamas, los efectivos de emergencia han hallado en el interior de la vivienda el cadáver calcinado de una persona. Doce afectados fueron atendidos y dados de alta in situ, mientras que otros siete han sido evacuados al Hospital La Fe y al Hospital General por inhalación leve de humo.

Las llamas afectaron a la fachada del edificio Ana Escobar | EFE

Los hospitalizados son un hombre de 43 años, un joven de 18 y dos menores de 16 años, que han sido trasladados a La Fe; y una mujer de 33 años y dos niños de 2 y 9 años, derivados al General.

Un equipo de la Policía Científica se ha desplazado también a la calle del Pintor Joan Fuster para hacerse cargo del caso. Según las primeras investigaciones, el incendio comenzó en una estufa y las llamas se propagaron con rapidez.