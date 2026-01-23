Feijoo pide a Sánchez que dé la cara y acusa al Gobierno de generar confusión y miedo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en una comparecencia en la sede nacional de su partido el pasado 29 de diciembre. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar «desaparecido» y al Gobierno de generar caos y confusión al no esclarecer «casi nada» de la tragedia ferroviaria de Adamuz. «El estado de las vías es reflejo del estado de la nación», ha apuntado el líder popular en su primera comparecencia pública tras los tres días de luto nacional. Feijoo ha pedido que dé «la cara» quien tiene «la máxima responsabilidad», es decir, el presidente del Gobierno. En este sentido, le ha exigido comparecer la semana que viene en el Congreso, en un pleno extraordinario que los populares pidieron el jueves.

Si no acepta comparecer, ha advertido, en las próximas horas se convocará un pleno extraordinario en el Senado, donde el PP tiene mayoría. Para Feijoo, cinco días después de la tragedia, Sánchez todavía no ha aclarado nada, algo que cree que «no es normal ni aceptable». El líder popular ha enumerado una veintena de preguntas que el Gobierno debería responder: desde cómo es posible que el centro de control perdiera el rastro del tren Alvia, que impactó contra el tren Iryo que había descarrilado en la vía contigua, o también cómo se puede decir que no se sabe lo que pasó y asegurar a la vez que nunca volverá a pasar.

También hay que explicar quién desoyó la veintena de advertencias sobre el tramo de Adamuz y por qué o, en el caso del accidente de Gelida (Barcelona), que dejó una víctima mortal, de quién depende el muro que se cayó sobre el tren.

Según Feijoo, los días han pasado y, lejos de aclarar lo sucedido, «todo se ha vuelto más confuso y más contradictorio» y se ha generado «más preocupación».