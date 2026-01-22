Vox anuncia querellas «por homicidio imprudente» contra los responsables de ADIF
COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Ignacio Garriga explica que se personarán como acusación en la causa del accidente de Córdoba para evitar que se oculten pruebas22 ene 2026 . Actualizado a las 13:20 h.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este jueves que el partido se personará como acusación particular en la causa judicial que investiga las circunstancias del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). La formación estudia además la