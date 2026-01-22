Vox anuncia querellas «por homicidio imprudente» contra los responsables de ADIF

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una imagen de archivo en Alicante. MORELL | EFE

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este jueves que el partido se personará como acusación particular en la causa judicial que investiga las circunstancias del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). La formación estudia además la