César Franco: «El sistema ferroviario es seguro, pero hay que invertir más en mantenimiento y renovación»
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales considera que se deben adecuar las inspecciones técnicas al aumento del 300 % en el uso de las infraestructuras22 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales, César Franco considera imprescindible que se aumente la inversión en mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias. —¿Es seguro el sistema ferroviario español? —Sin lugar a