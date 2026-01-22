Sevillista de Triana y cofrade de 28 años, el maquinista en prácticas fallecido en Gelida

El joven Fernando Huerta. Cedida

Iba en la cabina de conducción del tren de Rodalies en el momento en que chocó con un muro y descarriló. Fernando Huerta Jiménez tenía 28 años y desde hacía dos décadas era miembro de la Peña Sevillista de Triana. Para terminar su formación como maquinista, hacía las prácticas en Renfe, junto a otros cuatro compañeros, que están graves en el hospital. Nacido en Sevilla, la empresa pública lo había trasladado a Barcelona.

En el trayecto entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona), perdió la vida al chocar contra un muro de contención que se había desmoronado sobre la vía de la línea R4. El tren descarriló. También resultaron heridas graves cinco personas (incluyendo el maquinista y dos maquinistas en formación), seis menos graves y 26 leves.

Cofrade en la Hermandad de la Macarena desde que tenía un año, Huerta había estudiado Periodismo, pero abandonó la carrera por el sector del transporte. Había trabajado en una empresa ferroviaria privada antes de emprender el aprendizaje del oficio de maquinista. Aficionado al fútbol, practicó el deporte en la cantera de la Agrupación Deportiva Escritor Alfonso Grosso y siguió al Sevilla F. C., que lamentó la pérdida de este «socio del club con 20 años de antigüedad».

«El abrazo de toda una ciudad»

«Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de este joven sevillano que estaba destinado en Barcelona para completar su formación como maquinista», escribió el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. «Para ellos va el abrazo de toda una ciudad que se une a esta tragedia y un dolor que todos compartimos».

También la agrupación macarena hizo público su pesar: «Elevamos nuestras oraciones [...] para que concedan consuelo, fortaleza y esperanza cristiana a sus familiares, amigos y seres queridos en estos momentos de inmenso dolor. La Hermandad se une al luto de todos ellos, compartiendo su tristeza».