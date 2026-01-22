Mata a su padre, deja herida a su madre y se suicida en Fuengirola

Imagen de archivo de la Policía Nacional POLICÍA | EUROPA PRESS

Tragedia en Fuengirola. Un hombre ha sido hallado muerto con numerosas puñaladas, su mujer se encuentra herida de gravedad y uno de sus hijos también ha sido localizado sin vida, aparentemente tras suicidarse lanzándose desde el balcón.

Los hechos han ocurrido la mañana de este jueves 22 de enero en la zona de Los Boliches. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios y varias patrullas de policía, que han asistido a la única de las personas heridas que aún estaba con vida, la madre.

La investigación apunta a que el hijo habría acabado con la vida del padre, habría atacado a la madre y se habría suicidado, extremo que tendrán que confirmar las pesquisas policiales. El crimen se habría producido en presencia de otro hijo, que sufriría una discapacidad.

[Noticia en proceso de ampliación]