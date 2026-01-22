Arturo Carmona, primer guardia civil en llegar a la zona cero del accidente de Adamuz: «Vimos a un grupo de personas que venían de una zona oscura y no nos cuadraba»

Agentes de la Guardia Civil conversan con los periodistas en la zona del suceso en Adamuz (Córdoba). Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

Arturo Carmona, cabo de la Guardia Civil, ha relatado que, cuando los equipos de rescate llegaron por primera vez al lugar del siniestro ferroviario en Adamuz confirmaron la presencia de un segundo tren inesperadamente. «Íbamos con la idea de que solamente había un tren y estando allí, ayudando a los pasajeros, vimos a un grupo de diez o doce personas que venían de una zona oscura que no nos cuadraba», ha señalado.

En declaraciones a La Hora de La 1, ha apuntado que aquellas personas procedían del otro convoy y «venían de una zona totalmente contraria a la que se encontraba el tren» de Iryo, lo que encendió todas las alarmas entre los agentes. Uno de los heridos habló entonces «del segundo tren». Fue en ese momento cuando Arturo decidió avanzar por las vías en sentido contrario y empezó a comprender «la magnitud del siniestro». «Sabíamos que el alcance de la tragedia era grande», recordaría después, todavía marcado por lo vivido.

Desde allí pidió refuerzos por radio. Entre los compañeros que acudieron estaba Ángel Ayala, quien supo así de la existencia de ese segundo convoy, del que ni siquiera el maquinista de Iryo —autor de la primera llamada a ADIF— había tenido noticia. «Por transmisiones, (Arturo) me requirió urgentemente que mandase personal de emergencia, que aquello estaba muy mal», explicó Ayala. Aunque aún no conocía todos los detalles, transmitió la gravedad de la situación al resto de los equipos: «Allí ocurre algo gordo, no sé lo que hay».

Ya en el segundo tren, los agentes hallaron a decenas de personas que, en palabras de Arturo, mostraban una actitud «admirable». Entre todos los recuerdos, uno permanece especialmente vivo para él: el encuentro con una niña de seis años, la única superviviente de una familia de Punta Umbría en la que murieron sus padres y su hermano.

A pesar de su edad, la pequeña ya «refería que sus padres estaban muertos». «Lo contaba con frialdad» rememoró el cabo, que decidió dejarla bajo el cuidado de una pareja mayor mientras continuaba atendiendo al resto de víctimas y valorando la magnitud de la catástrofe.