Banderas a media asta y cinco municipios de Huelva con víctimas mortales

Banderas a media asta en Murcia por los fallecidos en el accidente ferroviario ASAMBLEA REGIONAL | EUROPAPRESS

En la provincia de Huelva se han decretado tres días de luto oficial y las banderas ondean a media asta en todos los edificios públicos. Las localidades natales de los fallecidos han organizado diferentes homenajes para recordar a los vecinos que se dejaron la vida en el accidente. Aunque la capital, Huelva, es la que registra el mayor número de víctimas (alrededor de 15 en el total de la provincia, ya que el tren Alvia se dirigía hacia allí), en Punta Umbría el accidente ha dejado la cicatriz más grande. Han muerto cinco vecinos de este pueblo; cuatro pertenecen a la misma familia, de la que solo se salvó una niña de seis años. El quinto es Rafael Millán Albert, un vecino de 52 años y trabajador de la zona ORA de Punta Umbría, que también era muy querido.

Búsqueda y bulos

Otros municipios onubenses, como Isla Cristina, lloran a dos mujeres: Pepi y Josefa, madre e hija. De Gibraleón eran otras dos víctimas mortales: un costalero de la Semana Santa, José María Martín, de 37 años, y Eduardo Domínguez, de 54, que regresaba de presentarse a las oposiciones de prisiones. En Lepe perdieron a una mujer de 27 años, Miriam del Rosario Alberico. Su búsqueda generó mucha angustia a la familia debido a la difusión de bulos en las redes sociales mientras intentaban localizarla. Les hicieron creer que estaba viva y no era verdad. Granada celebrará el viernes en la catedral un funeral por todos ellos.